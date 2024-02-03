موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية.. تستمر 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، واعتمادها رسميًا من اللواء شريف بشارة، بحضور مدير تعليم المحافظة.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية، يبدأ بعد غدٍ الاثنين.

وأضاف أنّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، تستمر لمدة 15 يومًا، بمقر مديرية التربية والتعليم، يتقدم بها أولياء الأمور في المواد التي يرغبون في إعادة رصد درجاتها مرة أخرى، على أنّ تعلن النتيجة فور الانتهاء منها مباشرة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية

واعتمد «بشارة» نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية، بنسبة نجاح بلغت 87.58% للطلاب الحاضرين الامتحانات في الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّ رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية، متاح الآن، ويمكن الحصول عليها من هنا، مشيرًا إلى أنّ النتائج ستكون متاحة غدًا، في جميع مدارس المحافظة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية

وبلغ عدد الطلاب ممن خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية، 27 ألفًا و757 طالبًا وطالبة، من إجمالي 28 ألفًا و878 طالبًا.