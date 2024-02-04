محافظ الإسماعيلية: مجمع مدارس تطبيقية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن التعليم الفني يعد عماد التنمية والتقدم الاقتصادي للدولة، وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لتأهيل الشباب وإمداد السوق بخريجين متخصصين في المجالات الفنية.

تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية

وناقش بشارة خلال استقباله مدير التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء وتطوير عددا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفنية بمحافظة الإسماعيلية، بالشراكة مع اتحاد الصناعات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة أبناء إقليم القناة وسيناء.

وقال بشارة خلال استقباله للوفد، إن محافظة الإسماعيلية تتمتع بمقومات متميزة، حيث تمتلك المحافظة 3 مناطق صناعية، ومنطقة حرة استثمارية، فضلًا عن كونها محافظة زراعية تنتج العديد من الحاصلات.

المدارس تؤهل الخريجين لسوق العمل

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المدارس ستقدم خدمات التعليم الفني والتكنولوجي، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، من خلال مناهج يتم وضعها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وكلف «بشارة» نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بحصر التخصصات الفنية التي يحتاجها سوق العمل بالإسماعيلية، بالمناطق الصناعية الثلاث والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، لعرضها على اللجنة المشكلة من اتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإدراجها في المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية مستقبلا.