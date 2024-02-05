«صحة الإسماعيلية»: استحداث تخصصات جديدة في العيادات للتسهيل على المواطنين

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، عددا من المستشفيات للتأكد من عمل جميع الأقسام بشكل طبيعي وتقديم الخدمات المواطنين.

وقال الدكتور علي حطب لـ«الوطن»، إنه يواظب على إجراء جولات ميدانية بشكل شبه يومي على جميع مستشفيات المحافظة، لمتابعة تقديم حالة العمل والوقوف على أي معوقات لسرعة تذليلها لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف أنه تفقد خلال الساعات الماضية مستشفى حميات الإسماعيلية، والعيادات الخارجية بعد نقلها بسبب أعمال الصيانة، مشيرا إلى أنه جرى استحداث تخصصات جديدة وإضافتها إلى العيادات للتسهيل على المواطنين.

حطب: نراعي حل أي قصور فور معرفته

وتابع وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه يجري العمل حاليا على حل أي قصور في المستشفيات أو الوحدات الصحية، مشيرا إلى أن جولاته تستهدف التأكد من عدم وجود أي قصور في تقديم الخدمات الطبية للمترددين على المستشفيات.

وأوضح أنه تفقد مستشفيات حميات التل الكبير ومستشفى القصاصين المركزي خلال الأيام الماضية، فيما تفقد مستشفى حميات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، للتأكد من العمل بشكل طبيعي، وتوافر رصيد الأكسجين بالمستشفى، وانتظام سير العمل بمحرقة النفايات الخطرة.

قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية

والتقى بعدد من الأطباء في المستشفيات، إلى جانب عدد من الحالات المترددة على المستشفيات للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأوصى بضرورة العمل على صيانة مكيفات غرف العناية وتقديم سُبل الرعاية اللازمة للمرضى.