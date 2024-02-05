نشأت الديهي يكشف عن الموعد المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مبادرة مصرية قطرية أمريكية، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة تتراوح ما بين شهر لشهرين، بغرض تبادل الأسرى، مشيرًا موافقة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على بنود المبادرة، ولكن ما زال الاتفاق على أسماء الأسرى قيد النقاش.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أنّ الفترة المقبلة ستشهد وقفًا لإطلاق النار في غزة، على خلفية هذه المبادرة المصرية القطرية الأمريكية، معقبًا: «طبقًا لمعلوماتي وتحليلاتي، لن يأتي شهر رمضان، قبل وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن مبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيكون بداية للحديث على إنشاء الدولة الفلسطينية، لافتَا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال هذه الفترة يتحدث على أن دولة الاحتلال تنتظر موافقة حركة حماس على الهدنة، رغم حديث الاحتلال خلال الفترة السابقة على سحق المقاومة الفلسطينية، معقبًا: «حماس أحد الأطراف الفاعلة التي تؤكد أن القضية الفلسطينية أصبحت في مكانة أخرى بعد السابع من أكتوبر».

وتوقع أن تقوم دولة الاحتلال بضرب جنوب لبنان، خاصة وأن المستوطنين لا يأمنون على أنفسهم في المستوطنات، وهذا السيناريو إن تحقق، فستشهد الحرب منعطفًا خطيرًا.