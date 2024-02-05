«الغرف التجارية»: 2 مليون طن سلع في الطريق إلى مصر

كشف علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الاجتماع اليوم الذي عقده رئيس الوزراء بمشاركة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الاتحادات المختلفة يهدف إلى الاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية في البلاد وتوجه الأسعار الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه ستكون هناك معارض أهلا رمضان وشاحنات متنقلة في للسلع في رمضان بأسعار أقل من السوق بنسب من 10: 20%.

أرصدة كبيرة من السلع

ونوه بأن الأهم هو الإتاحة والسلع متوفرة بالفعل، قائلا: «لدينا أرصدة كبيرة من السلع سواء المفرج عنها أو الموجودة في المواني وربما الميزة الحالية لتكدس البضائع في المواني هو توفير قدر كبير من الأرصدة ومع استمرار تراجع أسعار السوق السوداء قد ينعكس ذلك إيجابا على الأسعار».

الاطمئنان على جميع الأرصدة من السلع

وواصل: «بطمن المصريين لدينا 500 ألف طن من الأعلاف و2 مليون طن من مواد سلعية على مراكب جاية ناحية المواني المصرية وجرى الاطمئنان على كافة الأرصدة من السلع سواء للقطاع العام أو لشركات القطاع الخاص».