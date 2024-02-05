مصادر بـ«التموين»: مضاعفة منافذ طرح السلع الغذائية بتخفيضات هائلة خلال أيام

كشف مصادر مسؤولة في مديريات التموين بمحافظات القاهرة الكبرى، عن مضاعفة السلع الغذائية بجميع المنافذ المتحركة والثابتة ومعارض «أهلا رمضان» خلال أيام، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أنّه سيتم طباعة الأسعار على السلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّه سيتم بيع السلع الحرة في منافذ ومعارض أهلا رمضان وفقا لأسعار مبادرة الحكومة، كما يلي: «السكر 27 جنيها - الزيت 34 جنيها - الأرز 20 جنيها - علبة السمن 95 جنيها».

وأوضحت المصادر، أنّ أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان لن تشهد أي زيادة، وجار التجهيز لأكبر حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق بدءا من مارس المقبل وقبل حلول شهر رمضان الكريم.

منافذ بيع سلع معارض «أهلا رمضان» في القاهرة

وترصد السطور التالية، أماكن منافذ بيع سلع ومعارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة القاهرة في المناطق الآتية:

- منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- منفذ أهلا رمضان في ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

- منفذ أهلا رمضان في بحى البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحى مصر القديمة.

- منافذ منفذ أهلا رمضان في بالمعصرة والتبين.

- شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي.

- منفذ أهلا رمضان في ميدان العرب بالمعادي.

- منفذ أهلا رمضان في في ميدان الحرية بالمعادي.

- منفذ أهلا رمضان في شارع 9 بالمقطم.