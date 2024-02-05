رمضان 2024.. حلا شيحا في المعادي من أجل إمبراطورية ميم

تواصل الفنانة حلا شيحا، تصوير باقي مشاهدها في مسلسل إمبراطورية ميم الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2024 بجانب الفنان خالد النبوي، والذي تعود به إلى التمثيل مجددا بعد غياب.

حلا شيحا في المعادي

وتصور الفنانة حلا شيحا مشاهدها اليوم في أحد لوكيشنات المسلسل بمنطقة المعادي، والتي تجمعها مع الفنان خالد النبوي، وتواصل التصوير غدا.

يذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي ومحمد محمود عبدالعزيز ومايان السيد وإيمان السيد وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس وهو من إخراج محمد سلامة.