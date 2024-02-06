تصرفات غريبة لشباب استخدموا نظارة «أبل» الافتراضية.. ماذا شاهدوا؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لمجموعة من شباب يرتدون نظارة أبل الافتراضية «فيجين برو» التي طرحتها الشركة الأمريكية مؤخرًا، وظهر هؤلاء الشباب وهم يقومون بأفعال غريبة وغير مفهومة.. فماذا حدث؟ وما سبب تصرفهم بهذا الشكل؟

تصرفات غريبة لشباب يرتدون نظارة أبل الافتراضية

نشر تليفزيون دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع «X» (تويتر سابقًا) مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الشباب يرتدون نظارة «أبل» الافتراضية التي تمزج بين الواقعين المُعزز والافتراضي، وبدت منهم تصرفات غريبة، إذ ظهر أحدهم كما لو كان يعزف على آلة موسيقية من أمامه، وظهر آخر وكأنه يلتقط شيئًا من الأرض، في حين ظهر شخص ثالث وهو يعبر الطريق وسط السيارات دون خوف أو تردد، حتى أثار دهشة من رأوه، وكل لك كان نتيجة لِما رأوه بواسطة النظارة الافتراضية.

تصرفات تبدو غريبة لشبان يرتدون خوذة الواقع الافتراضي "فيجن برو" الجديد#تلفزيون_دبي #منصات_رقمية pic.twitter.com/inCEuE6qrw — تلفزيون دبي (@dubaitv) February 5, 2024

وطرحت شركة «أبل» الأمريكية نظارتها الافتراضية الحديثة، والتي رغم ارتفاع سعرها الذي بلغ نحو 3500 دولار، إلا أنها لاقت إقبالًا شديدًا؛ إذ اصطف عملاء الشركة ومحبوها أمام متاجرها انتظارًا لشراء النظارة والاستمتاع بالتجربة المثيرة التي تجمع بين الواقعين المُعزز والافتراضي.

طرح شركة أبل لنظارات «فيجين برو»

وكانت شركة أبل الأمريكية قد عقدت في يونيو الماضي مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC)، والذي كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، تفاصيل نظارات فيجن برو، موضحًا أنها تعد أكثر منتجات الشركة طموحًا منذ سنوات، وتمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي.

وجاء الجزء الأمامي من نظارة Apple Vision Pro التي طرحتها شركة أبل مؤخرًا مصنوعًا من الزجاج مع هيكل ألومنيوم و Light Seal، وتحتوي على معالج Apple M2 للرسومات المتقدمة وتشغيل نظام VisionOS، وشريحة Apple R1 لمعالجة معلومات الكاميرات والاستشعار، وشاشة micro-OLED بدقة 23 مليون بكسل لكل عين، تفوق دقة 4K.

مواصفات نظارات «فيجين برو»

وتتيح نظارات «فيجين برو» استخدام مصابيح LED وكاميرات تحت الحمراء لتتبع دقيق للعين، مما يتيح للمستخدم التفاعل بالنظر والإيماءة باليد، كما تتضمن نظام تشغيل VisionOS يتيح للمستخدم زيادة محيطه بوضع طبقات ثلاثية الأبعاد للعمل أو التصفح أو الاتصال أو حتى عرض جهاز Macbook، إلى جانب 12 كاميرا، أول كاميرا 3D في تاريخ Apple، 6 ميكروفونات، 4 مستشعرات، منها رادار LiDAR وTrueDepth لـ Real-Time Mapping، وأيضًا بطارية خارجية لتقليل الوزن، يصل عمرها لحوالي ساعتين، كما يمكن توصيل النظارة بالشاحن واستخدامها طوال اليوم.