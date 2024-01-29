أسعار لاب توب أبل 2024 في الأسواق بالمواصفات.. يبدأ من 60 ألف جنيه

تُعد أجهزة لاب توب أبل من أشهر أجهزة الكمبيوتر في العالم، وتتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز كمبيوتر محمول بأداء قوي وتصميم أنيق، لذا نستعرض أسعار أجهزة لاب توب أبل.

أسعار أجهزة لاب توب أبل

تُعد أسعار لاب توب أبل مرتفعة الثمن نسبيًا مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى، لكنها أجهزة توفر مميزات عديدة، تجعل الكثيرون يقبلونها على شرائها رغم ارتفاع الأسعار، التي جاءت على النحو التالي:

لاب توب أبل 2021 Apple MacBook Pro

شريحة Apple M1 Pro ووحدة المعالجة المركزية 10 Core و16 â € â GPU GPU, 16GB RAM, 1TB SSD، سعر ‎134 ألفا و999 جنيها.

- السعة: 1TB.

- حجم الشاشة 16 بوصة.

- حجم القرص الصلب1 تيرا بايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزيةApple M1.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 16 جيجابايت.

- نظام التشغيل Mac OS.

- وصف الرسومات مدمج.

- سرعة وحدة المعالجة المركزية 3,2 جيغاهرتز.

- وصف القرص الصلب SSD.

- شريحة إم 1 برو أو أم 1 ماكس لتحقيق قفزة هائلة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات الجرافيكية وأداء التعلم الآلي، ووحدة معالجة مركزية تصل 10 نواة أداءً أسرع بمقدار مرتين للتنقل عبر سير العمل الاحترافي بشكل أسرع.

وحدة معالجة الرسومات الجرافيكية تصل إلى 32 نواة مع أداء أسرع يصل إلى 4 أضعاف للتطبيقات والألعاب كثيفة الرسومات.

محرك عصبي 16 نواة لأداء تعلم آلي أسرع بمقدار 5 مرات، عمر بطارية أطول، يصل إلى 21 ساعة، ونظام صوت بستة مكبرات صوت مع مكبرات صوت بخاصية إلغاء القوة.

لاب توب أبل ماك برو 14 بوصة

يتميز جهاز لاب توب أبل ماك برو 16 بوصة بشريحة إم 2 برو ووحدة معالجة مركزية 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومات جرافيكية 16 نواة، و16 جيجا وهارد 512 جيجابايت إس أس دي، بسعر‎ 125ألفا و281 جنيها.

- حجم الشاشة 14,2 بوصة.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 16 جيجابايت.

- معالج الرسومات بطاقة رسومات راديون.

- وزن السلعة 1,6 كيلوجرام.

- إجمالي منافذ USB 3

- المعالجات 10.

- الشركة المصنعة لمعالج الرسومات Apple

- وحدة معالجة الرسومات 10 نواة.

- كارت شاشة 16 نواة بسعة 512 جيجابايت.

شريحة SSD وذاكرة رام 16جيجابايت.

جهاز لاب توب أبل ما كومبك برو

جهاز لاب توب أبل ما كومبك برو 2021 Apple MacBook Pro،14 بوصة وشريحة Apple M1 Pro ووحدة معالجة مركزية 8 بوصة ومعالج رسومات 14 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت، و 512 جيجا بايت SSD، بسعر ‎99 ألفا و950 جنيها.

- حجم الشاشة 14 بوصة اللونسبيس غراي.

- حجم القرص الصلب 512 جيجابايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزيةApple M1.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 16 جيجابايت.

- نظام التشغيل Mac OS.

- وصف الرسومات مدمج.

- سرعة وحدة المعالجة المركزية 3.2 جيجاهرتز.

- أبل شريحة إم 1 برو أو إم 1 ماكس لتحقيق قفزة هائلة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات الجرافيكية وأداء التعلم الآلي.

توفر وحدة المعالجة المركزية حتى 10 نواة أداء أسرع يصل إلى 3.7 مرة للتنقل عبر سير العمل الاحترافي بشكل أسرع.

- وحدة معالجة الرسومات الجرافيكية تصل إلى 32 نواة مع أداء أسرع يصل إلى 13 مرة للتطبيقات والألعاب كثيفة الرسومات.

- محرك عصبي 16 نواة لأداء تعلم آلي أسرع حتى 11 مرة.

- عمر بطارية أطول، يصل إلى 17 ساعة.

- نظام صوت بـ6 مكبرات صوت مع مكبرات صوت بخاصية إلغاء القوة.

لاب توب أبل ماك بوك أير

يتميز الجهاز بالآتيك

- شريحة M2.

- معالج 8 أنوية.

- معالج رسومات 10 أنوية.

- هارد SSD سعة 256 جيجا و8 جيجا رام.

- شاشة IPS مقاس 15 بوصة ماك أو إس، ستارلايت MQKU3HN-A.

- بسعر 82 ألف جنيه.

لاب توب أبل ماك بوك إير MLXW3AE/A

يتمز الجهاز بالمواصافت الآتية:

- شاشة 13.6 بوصة.

- رقاقة أبل M2.

- هارد 256 جيجا SSD.

- رام 8 جيجا.

- وحدة معالجة رسومات M2 بـ8 نواة، ماك.

- طابعة حبر 3 في 1 كانون بيكسما TS5340.

- بسعر 55,297 جنيه.

لاب توب أبل ماك بوك أير MGND3AE/A

يتميز الجهاز بالآتي:

- شاشة 13.3 بوصة.

- شريحة أبل M1.

- هارد 256 جيجا SSD رام 8 جيجا.

- وحدة معالجة رسومات M1 بـ7 نواة.

- بسعر 50 ألفا و999 جنيها.

لاب توب أبل ماك بوك أير MLXW3AE/A

يتميز الجهاز بالآتي:

- شاشة 13.6 بوصة.

- شريحة أبل M1.

- هارد 256 جيجا SSD، رام 8 جيجا.

- وحدة معالجة رسومات M2 بـ8 نواة.

- بسعر 62 ألفًا و799 جنيها.

لاب توب أبل ماك بوك برو

يتميز الجهاز بالآتي:

- شريحة M1.

- معالج 10 أنوية ومعالج رسومات 32 نواة.

- هارد SSD سعة 1 تيرا، 32 جيجا رام.

- شاشة XDR مقاس 16 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

بسعر 176 ألف جنيه

لاب توب أبل ماك بوك برو

مميزات الجهاز:

- شريحة M2.

- معالج 10 أنوية ومعالج رسومات 16 نواة.

- هارد SSD سعة 512 جيجا، 16 جيجا رام.

- شاشة XDR مقاس 14 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

بسعر 127 ألف جنيه.