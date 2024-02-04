سر رشاقة شاكيرا في عيد ميلادها الـ47.. نظام غذائي يجعلك تبدين أصغر سنا

وسط مجموعة من الأصدقاء والأحباب، احتفلت المغنية الكولومبية شاكيرا بعيد ميلادها الـ47، وظهرت بشكل جميل وأصغر سنًا عن الرقم الذي احتفلت به، وهو ما أثار إعجاب جمهورها خاصة الفتيات، اللاتي تساءلن عن سر رشاقتها وظهورها بهذا المظهر الرائع، وذلك لحرصها على اتباع نظام غذائي ثابت، فضلًا عن ممارسة التمارين الرياضية طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن اتباع نظام غذائي صحي، مفيد للغاية للحفاظ على صحة الجسد، خاصة النظام الغني بالبروتين، كما أنه يجب استخدام النظام الغذائي لتعويض الجسد بالعناصر الغذائية المفقودة منه.

فوائد اتباع نظام غذائي

وأضافت «عبد الوهاب» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الخضروات الطازجة والمواد الخالية من السكريات، تُعد من أهم العناصر الغذائية لاتباع نظام غذائي صحي، مشيرة إلى أن الابتعاد عن تناول منتجات الألبان لا يرتبط بالنظام الغذائي، إلا أن البعض ينصح بالابتعاد عنه للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

سر رشاقة شاكيرا

ووفقاً لما ذكره موقع «hellomagazine»، أن النظام الغذائي التي تتبعه «شاكيرا» يعتمد على الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية التي تمدها بالطاقة والنشاط طوال اليوم، فضلًا عن الابتعاد عن المواد المليئة بالسكريات ومنتجات الألبان الدسمة، وتتكون وجبة الإفطار الخاصة بها من البيض أو الأفوكادو مع زيت الزيتون.

النظام الغذائي الذي تتبعه شاكيرا

بينما وجبة الغداء، تكون مليئة بالأسماك والخضروات الطازجة أو سلطة الخضروات، وذلك حتى يمدها بالبروتين اللازم، وفي وجبة العشاء لا تتناول سوى الحساء فقط، مثل الخرشوف أو الكراث، أو تناول الخيار بالليمون، كما أنها لا تستطيع الاستغناء عن العصير الطبيعي الخالي من السكر.