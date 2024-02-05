أكّد السيد القصير، وزير الزراعة، استخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل، من أجل الوصول لأرقام دقيقة تؤدي بالضرورة، لاتخاذ قرارات صحيحة.

استكمال منظومة كارت الفلاح

وأوضح «القصير» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن الوزارة لجأت لاستكمال منظومة «كارت الفلاح» لتوفير حوكمة صحيحة وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وخلال الفترة المقبلة سننتهي من طرح السماد بالكامل على هذه المنظومة.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطوير المنظومة في استخدامات أخرى كالرقابة على الأسمدة وكارت فيزا للمدفوعات، وسيتم الربط بينها وبين طرح التقاوي على الفلاحين في فترة لاحقة، هذا بالإضافة للدخول في التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بشكل عام.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وقال «القصير» إن هناك تطبيقات كثيرة من أجل الإرشاد الرقمي، ويتم تغذية المنظومة الرقمية بشكل يومي بالإضافة لأنظمة الإنذار المبكر من خلال التنبؤ بالحالات الجوية.