نائبة بـ«التنسيقية»: استخدام التكنولوجيا في الزراعة ضرورة لمواجهة تغيرات المناخ

طالبت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بضرورة استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، موضحة أنها أداة ضرورية لكفاءة الإنتاج في ظل الوقت الذي نعاني فيه من تغيرات مناخية تؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي وندرة الموارد.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر فيما يتعلق بتغير أنماط الطقس، رصد تملح التربة وغيرها لزيادة الإنتاج الزراعي، موضحة أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية أصبح أمر غاية في الأهمية للربط بين الغذاء والمياه والطاقة.

كما طالبت باستخدام التطبيقات التكنولوجية في الإرشاد الزراعي، وعدم الاعتماد فقط على الموارد البشرية.