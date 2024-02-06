مندوب روسيا بالأمم المتحدة: بايدن أمر بتوجيه 85 ضربة جوية في سوريا والعراق

ذكر مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الاعتداءات الأمريكية على سوريا تعدي على السلم والأمن الدولي.

أوامر من بايدن لضرب أهداف بعينها

وأضاف « نيبينزيا» بحسب «القاهرة» الإخبارية، أن الولايات المتحدة تنفذ أعمالا في سوريا والعراق لا صلة لها بالقانون الدولي والسلم والأمن الدوليين، كما أن الطائرات الأمريكية عمدت بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شن 85 ضربة على أراضي سوريا والعراق ودمرت البنية التحتية.

تشويه الواقع

وتابع مندوب روسيا بالأمم المتحدة، أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة: «إعلان واشنطن التنسيق مع بغداد قبل تنفيذ الضربات الأمريكية كذبة تهدف لتشويه الواقع».

ماذا يحدث في العراق؟

وتشهد العراق قصفا من قبل القوات الأمريكية عن طريق الطائرات بدون طيار مؤخرا، بعد تنفيذ فصائل مسلحة على أرض العراق عمليات نوعية ضد جنود الجيش الأمريكي، اعتراضا على الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.