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مندوب سوريا بمجلس الأمن: القصف الأمريكي قتل 37 شخصا

كتب:

محمد عزالدين
01:56 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
القصف الأمريكي على سوريا

القصف الأمريكي على سوريا

قال مندوب سوريا في مجلس الأمن، إن القصف الأمريكي قتل 37 شخصًا بين مدني وعسكري، وأصاب 34 آخرين بجراح بالغة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضح مندوب سوريا، أن العدوان الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية، يهدد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى أنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة، استغلت موقعها في مجلس الأمن للإمعان في التدخل في شؤون الدول.

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