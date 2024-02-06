مندوب سوريا بمجلس الأمن: القصف الأمريكي قتل 37 شخصا

قال مندوب سوريا في مجلس الأمن، إن القصف الأمريكي قتل 37 شخصًا بين مدني وعسكري، وأصاب 34 آخرين بجراح بالغة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضح مندوب سوريا، أن العدوان الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية، يهدد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى أنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة، استغلت موقعها في مجلس الأمن للإمعان في التدخل في شؤون الدول.