الأرض تهتز.. زلازل قوية تضرب 4 دول في نفس اليوم

تعرضت عدة دول لوقوع هزات أرضية متفاوتة في القوة، خلال الساعات القليلة الماضية، وقد شعر المواطنون بحالة من الخوف والقلق بسبب هذه الحوادث الطبيعية.

زلزال فنزويلا

صرّح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب أوفشور سوكر، فنزويلا، على عمق 86 كيلومترًا من سطح الأرض.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي، إلى أن الزلزال وقع على بعد 88 كيلومترا من كاروبانو، فنزويلا، و45 كيلومترا شمال غرب جويريا، فنزويلا.

وذكر شاهد عيان لمركز رصد الزلازل، بأنّ الهزة الأرضية وصلت إلى مدينة دييجو مارتن، وشعر الناس بها لبضع ثواني.

زلزال كاليفورنيا

وفي سياق متصل، صرّحت إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب خليج كاليفورنيا، وكان على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض.

وأشارت إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن الزلزال وقع على بعد 151 كيلومترا جنوب غرب نافوجوا، المكسيك، و74 كيلومترا شرق شرق لوريتو، المكسيك.

زلزال الأرجنتين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، وقوع زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب توكومان الأرجنتينية، وكان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وصرح المركز أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 38 كيلومترا جنوب غرب سان ميجيل دي توكومان، الأرجنتين، و12 كيلومترا غرب فاميلا، الأرجنتين.

وقال شاهد عيان لمركز رصد الزلازل الأوروبي، إنه بالرغم من أن الزلزال ليس قويا إلا أنه سمع ضوضاء غريبة واهتزاز لمدة قصيرة.

زلزال رومانيا

صرّح مركز رصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب رومانيا، وكان على عمق 16 كيلومترًا من سطح الأرض.

وأشار مركز رصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على بعد 62 كيلومترا جنوب شرق بوزاو رومانيا، و7 كيلومترا شرق مونتيني بوزاو رومانيا.