بعد عام من زلزال تركيا وسوريا المدمر.. أنقرة تسلم منازل جديدة للسكان (صور)

سلمت تركيا مفاتيح منازل مكتملة حديثا لبعض الذين تركوا بلا مأوى بعد الزلزال المدمر العام الماضي والذي أصبح من أخطر كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زلزال تركيا وسوريا المدمر

وفي يوم 6 فبراير 2023، تعرضت مناطق جنوب تركيا لزلازل قوية أسفرت عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص في 11 محافظة، وتسببت في تشريد الملايين من السكان.

وفي محافظة هاتي المنطقة الأكثر تدميرًا من الزلزال تم تسليم 7275 منزلًا، ومن المتوقع أن يتم تسليم حوالي 40 ألف منزل تدريجيًا في جميع أنحاء المنطقة بمجرد الانتهاء من بنائها، وخلال الشهرين المقبلين، سيتم تسليم 75 ألف منزل، وتخطط الحكومة تسليم 200 ألف منزل خلال هذا العام الجاري.

680 ألف منزل دمر بالكامل

وقال وزير البيئة والتجمعات الحضرية التركي، محمد أوزاسيكي للصحفيين إن نحو 680 ألف منزلا دمرت في منطقة الزلزال، مضيفا أن 390 ألف عائلات مسجلة لاستقبال منازل سيتم بناؤها هناك.

وبعد الزلزال العنيف، وعد الرئيس التركي، رجب أردوغان بإنشاء 319 ألف منازل جديدة بحلول فبراير 2024 وإجمالي 680 ألف منزل بعد عام.