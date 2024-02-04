حرائق الغابات تقتل 51 شخصا في تشيلي وتهدد المناطق الحضرية.. أسوأ كارثة منذ زلزال 2010

قالت السلطات التشيلية، إن حرائق الغابات المُستعرة في وسط البلاد أسفرت عن مقتل 51 شخصًا على الأقل، ومن المرجح أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع في الوقت الذي تكافح فيه خدمات الطوارئ لإطفاء النيران التي تهدد المناطق الحضرية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تصاعد الدخان الأسود في السماء

وتصاعد الدخان الأسود في السماء فوق أجزاء كثيرة من مدينة فالبارايسو، التي يقطنها ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، بينما كافح رجال الإطفاء الذين يستخدمون طائرات الهليكوبتر والشاحنات لإخماد الحرائق.

وقالت السلطات التشيلية إن المناطق المُحيطة بمدينة فينا ديل مار السياحية الساحلية كانت من أكثر المناطق تضررا وإن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها، إن عدد القتلى ارتفع عندما تم العثور على خمس جثث على الطرق العامة، وتشير المعلومات إلى «أننا سنصل إلى أرقام أعلى بكثير» في الساعات المقبلة.

أسواء كارثة منذ زلزال 2010

وقال كارولينا توها «الحالة في مدينة فالبارايسو هي الأكثر حساسية»، قائلا إن البلاد تواجه أسوأ كارثة منذ زلزال 2010 الذي أودى بحياة نحو 500.

في حين قال الرئيس جابرييل بوريك للأمة في خطاب متلفز: «الوضع صعب للغاية حقًا».

وفي العام الماضي، على خلفية موجة حر قياسية، مات حوالي 27 شخصًا وتضرر أكثر من 400 ألف هكتارًا.

يتضاعف عدد الهكتارات المتضررة بسرعة كبيرة

وقال توها: «المنطقة التي اندلعت فيها الحرائق اليوم أصغر بكثير من العام الماضي، لكن في هذا الوقت يتضاعف عدد الهكتارات المتضررة بسرعة كبيرة».

وبين يومي الجمعة والسبت، زادت المنطقة المتضررة من حرائق الغابات إلى 43000 هكتار.

وقال توها إن القلق الأكبر للسلطات هو أن بعض الحرائق النشطة كانت تتطور بالقرب من المناطق الحضرية «مع إمكانية عالية جدًا للتأثير على الناس والمنازل والمرافق».