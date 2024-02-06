الاشتباكات تتجدد في اليوم الـ124 للحرب بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنَّ اشتباكات وقعت صباح اليوم بين الفصائل الفلسطينية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ124 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

البحرية تطلق نيران

وذكر تليفزيون «فلسطين» أنَّ زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه شاطئ بحر خانيونس، في الوقت الذي تم استهداف مستوطنة «مرجليوت» شمال فلسطين بالصواريخ من لبنان.

مروحيات تطلق النار

في سياق متصل، أطلقت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المناطق الغربية من مدينة غزة دون الإعلان عن عن وقوع إصابات أو قتلى حتى الآن.

أزمة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

في سياق مواز، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، أنَّ جنود جيش الاحتلال غادروا غزة، فالعديد من جنود يحاولون العودة لحياتهم الطبيعية.

استمرار الحرب

وبدأت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل عملية طوفان الأقصى فيما رد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي تستمر حتى الآن رغم المطالبات الدولية لإيقاف هذه الحرب الدائرة بينهما.