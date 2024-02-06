حدث ليلا: «السنوار» يصدم إسرائيل وبايدن يرفض دعم الاحتلال واحتجاجات في أمريكا ومقتل 540 إسرائيليا.. عاجل

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومفاجأة يفجرها الاحتلال عن «السنوار» الذي صدم الإسرائيين بعدم الموافقة بعد على بدء المفاوضات، إلى جانب تصريحات إحدى الصحف العبرية عن مقتل 540 جنديا إسرائيليا عن طريق الخطأ في غزة، مرورا بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدام حق «الفيتو» ضد خطة للجمهوريين تدعم إسرائيل، ختاما باحتجاج واسع داخل ولاية أمريكية، رفع فيه المتظاهرون لافتة «فلسطين حرة».

الاحتلال يفجر مفاجأة عن «السنوار»

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت يعتقد أن يحيى السنوار، زعيم الفصائل الفلسطينية، ينتقل من مكان لآخر ويجد صعوبة في التواصل مع أتباعه.

وأشار «جالانت» إلى أن «السنوار» ينتقل بشكل متكرر من مخبأ إلى آخر ويواجه صعوبات في التواصل مع محيطه، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت مؤخرًا على مواد هامة، في المناطق التي كان السنوار يتواجد فيها.

وزعم أن الهزيمة للفصائل في غزة تتطلب عملا سياسيا، مشيرا إلى القرارات المستقبلية المتعلقة بإدارة الشؤون المدنية في القطاع.

وانتقد «جالانت» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن التقدم ببديل سياسي هو الوسيلة الوحيدة لضمان نهاية حكم الفصائل في غزة، وأنه لن يكون هناك سيطرة للاحتلال الإسرائيلي على أي مدينة في القطاع.

الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر من «السنوار»

وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، نقلًا عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن السنوار، لم يوافق حتى الآن على بدء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وهو ما يمثل صدمة للإسرائيين.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن المفاوضات لا تزال جارية بنشاط، خلف الكواليس، ولكن حتى الآن لم يعط «السنوار» الموافقة النهائية على بدء هذه المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية الصبر والانتظار للحصول على رد، حيث يعمل الوسطاء بجهود مستمرة على مدار الساعة، مؤكدة أن «السنوار» في قطاع غزة، ولم يوافق حتى الآن على بدء عملية التفاوض.

وألمحت الصحيفة إلى أن الجانبين يعملان بجدية على إغلاق الثغرات في بعض النقاط، من مقترح وقف إطلاق النار، ولا يضيعان الوقت في ذلك.

ويقول «السنوار» إنه لن يتنازل عن مطلب الحصول على ضمانات لوقف الحرب بشكل كامل، وبمجرد الحصول على موافقة زعيم الفصائل الفلسطينية، ستتمكن المفاوضات من التعمق على الفور.

مقتل 540 جنديا إسرائيليا عن طريق الخطأ في غزة

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حوالي 540 جنديًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتلوا عن طريق الخطأ، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب التقرير، أن هناك 75 حادثًا لإطلاق النار وقع في قطاع غزة، إلى جانب 31 حادثًا للسير و388 حادثًا للدهس، وتشير التقارير أيضًا إلى تخبط جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال حربهم على غزة.

ووفقًا لبيانات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب حتى الآن 2820 جنديًا بسبب الأحداث الجارية، من بينهم 429 جنديًا في حالة خطيرة، وبلغ عدد الجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر 562 جنديًا، بالإضافة إلى ذلك، يعاني عدد كبير من جنود الجيش الاحتلال من اضطرابات نفسية وإعاقات.

بايدن يعلن استخدام حق «الفيتو»

ومن ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، لإقرار مشروع قانون منفصل لتقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض «الفيتو»، ضد خطة الجمهوريين إذا وصلت إلى مكتبه، ويأتي ذلك في ظل الضغوط التي يواجهها بايدن؛ لإقرار تشريع يدعم الاحتلال وأوكرانيا وأمن الحدود.

احتجاج واسع داخل ولاية أمريكية

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنّ الشرطة الأمريكية احتجزت حوالي 200 شخص، يحتجون على استثمارات حكومة ولاية بنسلفانيا، في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يرتدي المتظاهرون قمصانا مكتوبا عليها «وقف الإبادة الجماعية»، ويصفقون ويهتفون خلال فعاليات الاحتجاج.

وفي إحدى اللافتات الكبيرة التي كان يحملها أحد المتظاهرين، يتم التأكيد على ضرورة إعادة استثمار أموال الضرائب في قطاعات، مثل الرعاية الصحية والإسكان والمدارس والمناخ، وقد تم رفع هتافات بـ«فلسطين الحرة» قبل وبعد اعتقال الأشخاص الذين يؤيدون هذه الفكرة.