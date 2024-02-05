محمود مسلم: تصريحات إسرائيل العبثية تأتي مع تراجع فرص تحقيق أهدافها في غزة

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن إسرائيل ستواصل العمليات في جنوب القطاع وتحديدا في رفح، وأنها تهدف لإعادة احتلال محور فيلادلفيا، قائلا إننا يجب أن نعتاد مثل هذا العبث في الموقف الإسرائيلي الذي يزداد مع صعوبة أو تراجع فرص تحقيق أهدافها في الحرب على غزة.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه كلما لا يحقق الجيش الإسرائيلي ما كان يصبو إليه أو يعد به شعبه من استعادة الرهائن أو القضاء على حماس فيضطر كل مرة للاشتباك مع أحد أطراف المنطقة وعلى رأسها مصر، علاوة على التصريحات الإعلامية، وهذه التصريحات تم الرد عليها من قبل بقوة من القيادة والدولة المصرية، مؤكدا أن احتلال محور فيلادلفيا خط أحمر، مثله مثل التهجير خط أحمر.

وأشار إلى أن العملية خطيرة، وإسرائيل في ظل هذا الوضع الميداني الصعب وفي ظل الصورة الذهنية المتراجعة عليها، لا تحتمل تبعات مثل هذه القرارات، ويجب رصد التصريحات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، فكلما تراجعت إسرائيل ميدانيا تظل تصرح بتصريحات عبثية، مثل أن مصر تغلق معبر رفح أو تهرب السلاح لحماس أو احتلال محور فيلادلفيا، مؤكدا أن كل هذه الأحاديث موجهة للداخل الإسرائيلي.