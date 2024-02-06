قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته في الضفة الغربية من حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية على غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

واعتقل جنود الاحتلال، 3 فلسطينيين، من شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت القوات الإسرائيلية، عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تواصل اعتقال الأطفال بالضفة الغربية

ومن مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، طفلا يدعى سليمان يوسف محمد كعابنه وشابين شقيقين أحدهما يدعى علي والآخر عايش محمد علي عوض.

وفجر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، بأريحا وداهمت منازل عدد من الشهداء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علاء عوضات، وأدهم عوضات، وإبراهيم ورأفت عوضات.