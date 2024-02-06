رئيس «مصر أكتوبر» تطالب الحكومة بتغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التراجع الذي شهدته أسعار الدولار في السوق الموازية، جاءت نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر الصرف، ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

ضرورة تكثيف الحملات الرقابية

وقالت في تصريحات صحفية لها إن تداول العملة الأجنبية خارج البنوك تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وأثرت سلبا على النظام الاقتصادي وتقويض الثقة في النظام المالي للدولة، موضحة أن الحملات التي شنتها الجهات المعنية على تجار العملة الصعبة كان لها مردودا قويا على مختلف الأسعار والسلع.

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومعاقبة تجار العملة، فضلا عن تغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي، للحد من انتشار تلك الظاهرة السلمة التي كادت أن تودي بالاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا على معيشة الفئات الأكثر احتياجا.

زيادة السياسات التحفيزية للمواطنين بالداخل والخارج

وطالبت الحكومة بمزيد من السياسات التحفيزية للمواطنين المصريبن بالداخل والخارج، مع منح مزايا للتعامل مع البنوك بشكل مباشر بعيدا عن السوق السوداء، فضلا عن توطين المنتج المحلي، والذي يعد أول سبب رئيسي لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.