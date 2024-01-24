«مصر أكتوبر»: محطة الضبعة النووية تسهم في توفير احتياجاتنا المحلية من الكهرباء

أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع محطة الضبعة النووية السلمية خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لتلبية احتياجاتنا المحلية من الطاقة خاصة الكهربائية، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

إشادة بفعاليات صب خرسانة الضبعة النووية

وأشاد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، عبر فيديو كونفرانس في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووى الرابع والأخير بمحطة الضبعة النووية السلمية، لافتا إلى أن هذا المشروع يعزز من التعاون المشترك بين مصر وروسيا.

نقلة نوعية في مجال الطاقة

وأشار في بيان صحفي إلى أن مشروع الضبعة سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد المصري، سواء من خلال تنوع الاستثمارات داخليا وخارجيا، وفتح أسواق جديدة للطاقة النظيفة، فضلا عن توفير الآلاف فرص العمل للشباب والخريجين.

وأوضح أن مصر تعتبر شريكا أساسيا لروسيا في المنطقة، منوها بأن علاقات مصر مع دول العالم شهدت تطورا إيجابيا كبيرا وملحوظا، وفقا للدبلوماسية الناجحة والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت لمصر ريادتها في المنطقة.