«مصر أكتوبر»: دعوة السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي تعكس متابعته للشارع المصري

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، موضحة أنّها بعثت برسائل طمأنة للمصريين والفلسطينيين معا حول أوضاع المعيشة والأزمة الاقتصادية وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد

وأكدت مديح، في تصريحات قبل قليل، أنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون أكثر عمقا وشمولية، تعكس دراية الرئيس ومتابعته لما يدور في الشارع المصري بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار، موضحة أنّ الأزمات العالمية سببت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، فضلا عن عدم تخلي الدولة المصرية عن دعم الأشقاء في غزة بأي شكل من الأشكال، كما ثمّنت كلمته بشأن استمرار الدعم المصري للأشقاء في غزة.

ووجّهت جيهان مديح، الشكر والتحية والتهنئة لرجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين قدموا الغالي والنفيس لخدمة وطننا والحفاظ على استقراره.