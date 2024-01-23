انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

تختتم مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية «عام - مهني - سمعي» في 125 لجنة.

متابعة إجراء آخر امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع، سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، سير منظومة العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية المنعقدة منذ الصباح الباكر، واطمأن على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين بالعمل فى جميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن وصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة العلوم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن المتابعة المستمرة للعمل وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى، كما تجدر الإشارة أن اليوم يؤدى طلاب الإعدادية عام الامتحان بمادة العلوم، فيما يؤدي طلاب الإعدادي المهني الامتحان بمادتى التكنولوجيا فترة أولى والخط العربي بالفترة الثانية، فيما يختتم طلاب الأمل للصم وضعاف السمع الامتحان بمادة الرسم.

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية تستأنف أعمال الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية لغات غدًا الأربعاء بمادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية (مستوى رفيع).