إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول في الجيزة اليوم

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم، بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة، وذلك وفقًا لتوجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بالدرجات في جميع المواد بالاسم ورقم الجلوس، في كشوف ظاهرة وواضحة بالمدارس بلوحة الإعلانات بالمدرسة.

وشدد مدير تعليم الجيزة، على جميع المدارس، منع تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب، للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، تحت أي مسمى، وستكون النتيجة متاحة مجانًا للطلاب للحصول عليها دون دفع أي مبالغ مالية.

خطوات الحصول على النتيجة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد أعلنت رابطًا للاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر هذا الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الضغط على نتيجة صفوف النقل.

- نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

- إدخال رقم الجلوس وبيانات الطالب.

- ظهور النتيجة.