التحفظ على 20 طن سكر مجهول المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة أسامة عز الدين، حملة مكبرة على مدينة السادات لضبط الأسواق والمحال التجارية، وجرى ضبط سكر وسلع غذائية مجهولة المصدر وتحرر 3 محاضر أصحابها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع للمشروبات الغازية في المنطقة الصناعية السادسة دائرة مركز شرطة السادات وبحوزته كمية وقدرها 10 طن سكر حر التداول، ومستلزمات إنتاج معبأ داخل شكائر زنة 50 كيلوجراما ، تستخدم في عملية التصنيع بدون مستندات مجهول المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 1024 لسنة 2024 مركز السادات ضد المدير المسئول.

كما جرى ضبط مصنع لمستحضرات التجميل المنطقة الصناعية السادسة دائرة مركز شرطة مدينة السادات وذلك لحيازته كمية وقدرها 10 طن سكر حر معبئا داخل شكائر زنة 50 كيلوجراما حر دون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 580 لسنة 2024 مركز شرطة السادات ضد المدير المسئول.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية المنطقة الصناعية الرابعة دائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته كمية وقدرها 396 كيلوجراما مسلي صناعي و280 كيلوجراما زيت طعام دون مستندات مجهول المصدر، وتحرير محضر جنحة رقم 709 لسنه 2024 مركز شرطة السادات.