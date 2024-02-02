ضبط سكر وزيت وأرز مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة أسامة عز الدين وكيل الوزارة حملة مكبرة في مركز تلا أسفرت عن تحرير محضر جنحة رقم 1152 لسنة 2024 قسم شرطة تلا ضد المدير المسؤول عن محل تمويني قرية طبلوها لوجود عجز وقيامه بالتصرف في كمية وقدرها 831 كجم سكر تمويني، و990 زجاجة زيت مدعم.

وضبطت الحملة 268 كجم سكر مدعم مبادرة والمخصص لصرفها للبطاقات التموينية حيث قام بتجميع تلك السلع التموينية المدعمة وذلك لبيع تلك الكمية في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وبحوزته كمية وقدرها 220 كيس سكر زنة 900 جرام بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيع بأزيد من السعر.

ضبط طن أرز

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 469 لسنة 2024 مركز تلا ضد المدير المسؤول عن مالك مركز تعبئة سلع غذائية شارع مدافن الأقباط وبحوزته كمية قدرها 1 طن أرز أبيض و2000 كيس فارغ لزوم التعبئة بدون مستندات مجهول المصدر، وأن المنتج النهائي عبارة عن عدد 500 كجم أرز طعام أبيض حر لارتكابه جريمة الغش والتدليس لتداوينه بيانات وهميه وغير حقيقية على المنتج النهائي دون تفويض أو سند قانوني وحيازة مستلزمات إنتاج وكذلك لقيامها بإدارة نشاط بدون ترخيص.