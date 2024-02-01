ضبط 500 كيلو سكر قبل طرحها للبيع بأعلى من سعرها في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة، ومنع التلاعب في الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر بإدارة بيلا البيطرية، وعضوية الدكتور عبد الحميد محمود، وربيع حافظ، ومحمد هلال، بإدارة بيلا الصحية، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا.

ضبط 500 كجم سكر

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كجم سكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على الكمية المضبوطة

فيما حرّرت الحملة 13 مخالفة، تضمنت 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم نظافة، ومحضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.