«تموين المنوفية»: تحديد 35 منفذ بيع لمعارض أهلا رمضان

يترقب المواطنون في محافظة المنوفية، إعلان موعد وأماكن معارض أهلًا رمضان لشراء السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عن حلوله أسابيع قليلة.

35 معرضا لـ«أهلًا رمضان»

وقال أسامة مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، إنّ معارض أهلًا رمضان، سيتراوح عددها من 30 إلى 35 معرضا، موزعة على جميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أنّه جاري تحديد الأماكن بالتنسيق مع محافظ المنوفية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع «مصطفى» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك معرض رئيسي في شبين الكوم، ومعارض في كل مركز، إضافة إلى تخصيص جزء من بعض الهايبرات لعرض سلع أهلًا رمضان، إذ ستكون هناك تخفيضات على هذه السلع تيسيرًا على المواطنين.

موعد معارض أهلًا رمضان

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد معارض أهلًا رمضان، إذ ستبدأ في 15 فبراير المقبل، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي في 15 مارس، وذلك بعد بداية شهر رمضان بعدة أيام.