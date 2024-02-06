«الصحة» تحذر: 4 علامات خطيرة لدى الأطفال تستوجب زيارة الطبيب فورا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور، حذرت فيها من 4 علامات خطيرة قد تظهر على أطفالهم وتستوجب زيارة الطبيب على الفور، مؤكدة أن هذه العلامات تشكل خطورة كبيرة على صحة الطفل، ويجب الانتباه لها وعدم تجاهلها.

وتأتي هذه الرسالة ضمن جهود الوزارة لرفع التوعية الصحية بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية، وحرصها على صحة وسلامة الأطفال.

أعراض مهمة لا تتجاهلها

وجاءت الأعراض على النحو التالي، وفقا لوزارة الصحة:

- الحمى

- فقدان الوزن

- الصداع الحاد

- آلام في العظام

الاكتشاف المبكر عن الأمراض

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشير الى الإصابة بأكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال وهو سرطان الدم «اللوكميا»، والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة، موضحة أنه كلما جرى اكتشاف المرض بشكل مبكر كلما أعطى فرصة أكبر للعلاج والشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية، موضحة أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «مجانية» توجد داخل الوحدات الصحية، وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على مدار الأسبوع ماعدا يوم الجمعة.

ويمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية من خلال الاتصال بالخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة.