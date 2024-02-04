تحذير من مخاطر ارتفاع ضغط الدم على صحة الإنسان.. القاتل الصامت

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية رسالة عاجلة للمواطنين حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم، الذي وصفته بـ «القاتل الصامت»، موضحة في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية أن الضغط هو المسؤول الأول عن الوفيات على مستوى العالم، موضحا أنه يظل في الجسم بدون ظهور أعراض لسنوات عديدة، واكتشاف الضغط لـ90% من المواطنين «صدفة».

مضاعفات الإصابة بضغط الدم

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه عند الذهاب إلى الطبيب بأعراض، مثل ألم في المعدة أو السكر، يقوك الطبيب بقياس الضغط واكتشاف الإصابة بالضغط الدم، موضحا أن ارتفاع ضغط الدم يكون ساكنا في الجسم لسنوات عديدة.

وأضافت الوزارة أن مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط الدم تتمثل في هبوط في عضلة القلب، ومشكلات مرضية بالكلىي، وتمدد الأوية الدموية، والسكتة القلبية أو النوبات القلبية، ويمكن إصابة البعض بتغيرات في الذاكرة أو الاستيعاب.

قياس الضغط في عمر الـ20

وأوضحت أن كل الفئات العمرية بداية من عمر الـ20 عليها قياس ضغط الدم، وفي حال قياس الضغط ووجد أنه في المعدل الطبيعي له عليه ضرورة المتابعة والانتظام، منوهة بأنه في حال وجود أي من عدم الانتظام في الضغط، عليه المتابعة مع الطبيب المختص، وعدم ترك الأعراض وإهمالها لتجنب الإصابة بمضاعفات ضغط الدم.

وأشارت إلى أهمية الاعتدال في نمط الحياة الذي يجب أن يكون صحيا فقط، إذ أن زيادة الوزن لها علاقة كبيرة بالإصابة بضغط الدم، محذرة من أهمية التوقف عن التدخين، والكشف المبكر منعا للإصابة بالنوبات القلبية.