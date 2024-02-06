أستاذ في العلوم السياسية: زيارة وزير خارجية أمريكا للشرق الأوسط لا جدوى منها

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إنَّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، والتي تعتبر الخامسة على التوالي، جميعها مجرد محاولات خجولة من الولايات المتحدة لأنهم لا يتحدثون عن وقف الحرب بشكل قاطع بل وقف حدة الحرب فقط، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة لن تُجدي بشيء جديد، خاصة أنَّ الاحتلال مستمر على كل أفعاله حتى أصبح قطاع غزة مقبرة جماعية.

زيارة بلينكن الخامسة

وأضاف «الرقب» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «dmc»، أن التطرف يزداد داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدليل هو مطالبة وزراء من حكومة الاحتلال أمس، بالأفراج عن أسراهم، وقتل كل الأسرى الفلسطينيين.

الأمم المتحدة

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن كل الأجتماعات والزيارات المتوالية، تهدف إلى الهدنة، ولكن لم تلق أي صدي من جانب الاحتلال حتى الأن، بل يزداد الوضع من سيء إلى أسوء، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة أول أمس أكد أن غزة لن تعود لما كانت عليه، قبل 95 عامًا من الإعمار والتطوير إذا ما كان أكثر.