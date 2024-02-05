مسلم: الحكومة الإسرائيلية متطرفة.. ولا تمارس إلا التصريحات وحرب الإبادة في غزة

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن إسرائيل ستواصل العمليات في جنوب القطاع وتحديدا في رفح، وأنها تهدف لإعادة احتلال محور فيلادلفيا، قائلا إن مثل هذا التصريح سيشكل خطورة على العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مصر هددت ببيان رسمي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات من قبل أن مثل هذه الأمور تستهدف اتفاقية السلام بشكل واضح.

وأشار إلى أن العبث الذي تمارسه إسرائيل سواء في غزة أو المنطقة لا يحتمل مثل هذه التصريحات، موضحا أن هذه الحكومة متطرفة لا تمارس إلا التصريحات وحرب الإبادة التي تقوم بها على غزة، في ظل صمت دولي رهيب، وفي ظل جهود مصرية حثيثة سواء لدخول المساعدات الإنسانية أو الضغط على القوى الدولية للضغط على إسرائيل للقبول بالهدنة حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة.