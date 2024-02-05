مراسل «CBC»: استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر منفذ رفح

أفاد محمد شاهين، مراسل برنامج «في المساء مع قصواء» من معبر رفح، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، باستمرار دخول المساعدات عبر منفذ رفح، ودخول سيارات الإسعاف محملة بالمصابين من الجانب الفلسطيني إلى المصري، موضحًا أن آخر سيارة إسعاف خرجت من المعبر منذ ساعات، بها عدد من المصابين متجهة إلى مستشفيات العريش.

دخول سيارات الإسعاف على مدار الساعة

وأكد «شاهين»، خلال مراسلته للبرنامج، أنه على مدار الساعة كانت تأتي سيارات الإسعاف بها عدد من المصابين، كما توجد عشرات السيارات عند المعبر تنتظر الدخول صباحًا من معبر رفح إلى المنافذ؛ لاستكمال إجراءات الدخول إلى القطاع، موضحًا أن المعبر يستقبل عشرات المصابين ومرافقيهم يوميًا.

أماكن استقبال المساعدات الإنسانية

واستكمل: «يعد مطار العريش أهم مكان لاستقبال طائرات المساعدات من كل الدول، ومراكز الخدمات اللوجستية التي تستقبل المساعدات البرية لتخزينها وفرزها وتعبئتها، وبعد ذلك تتجه إلى معبر رفح، وإلى منفذ كرم أبو سالم والعوجة، وشاحنات الوقود تتجه بشكل مباشر إلى معبر رفح الفلسطيني».