تداول 20 ألف طن و1200 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة سفينتين، وجرى تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1219 شاحنة 86 سيارة إذ شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 691 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع، 528 شاحنة 14 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2، بينما تغادر العبارتان الرياض وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

وأكدت أنه تم تداول 3900 طن بضائع و415 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1983 راكبا بموانيها.