ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات بحمولة 142 ألف طن

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، سفينة الحاويات العملاقة «T.ROOSEVELT» والتي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة ميناء الإسكندرية، وتحديدا على رصيف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، والتي تم افتتاحها بتشريف عبد الفتاح السيسي في يونيو 2023.

يذكر أن ميناء الإسكندرية كان قد استقبل منذ أقل من شهر السفينة «NEVADA» والتي كانت تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى ذلك الوقت، إلا أنه وفي إطار استكمال سلسلة الإنجازات فقد نجحت ميناء الإسكندرية اليوم في استقبال السفينة «T.ROOSEVELT» برقم التسجيل IMO 9780873 والتي تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى تاريخه.

طول السفينة «T.ROOSEVELT»

ويصل طول السفينة «T.ROOSEVELT» والتي ترفع العلم المالطي إلى 365.9 متر بعرض 48.2 متر وبغاطس يصل إلى حوالي 16 مترا بحمولة كلية 142 ألف طن بطاقة 14.440 حاوية مكافئة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

اتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة «T.ROOSEVELT» الرسو بالميناء كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة وعبورها من خلال المجر الملاحي لقناة السويس في الأول من فبراير، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

تيسيير تراكي السفينة العملاقة

وفي هذا السياق، فقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة «T.ROOSEVELT» وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الغرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة، واللذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، إذ تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة، ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء مالطا.