ميناء دمياط البحري عن حركة الصادرات والواردات: تخطت الـ80 ألف طن خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60 ألفا و110 أطنان تشمل 21 ألفا و914 طن ذرة، و12 ألفا و763 طن خردة، و500 طن فول صويا و1159 طن زيت طعام و3 آلاف و508 أطنان أبلاكاش، و13 ألفا و244 طن قمح و5 آلاف و738 طن حديد و3 آلاف و127 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1284 طن.

حركة الصادر من البضائع

وأضافت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و996 طنا تشمل 680 طن بودرة تلك معبأ، و11 ألفا و267 طن يوريا، و354 طن ملح معبأ، و7 آلاف و695 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 682 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4 آلاف و483 حاوية مكافئة.

غادر 6 قطار بحمولة إجمالية 7553 طن

وأشارت إلى أنه غادر 6 قطار بحمولة إجمالية 7 آلاف و553 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4 آلاف و634 شاحنة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 84 ألفا و690 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122 ألفا و920 طنًا.