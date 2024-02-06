انطلاق ملتقى أعضاء التدريس بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

انطلق اليوم الملتقى الأول لأعضاء التدريس بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم الإلكتروني.

يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات في مجال التعليم الإلكتروني، ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

محاور الملتقى

يناقش الملتقى على مدار يومين العديد من المحاور الهامة، من أهمها: استراتيجيات التعلم الإلكتروني: عرض أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الإلكتروني، وتقديم نماذج ناجحة لتطبيقه في الجامعات المصرية، والتقنيات الحديثة في التعليم الإلكتروني: التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في التعليم الإلكتروني، وكيفية استخدامها لتعزيز التفاعل والمشاركة بين الطلاب، وتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني: كيفية تصميم وتطوير محتوى تعليمي إلكتروني فعال يجذب الطلاب ويحقق أهداف التعلم، وتقييم التعلم الإلكتروني: مناقشة أدوات وطرق تقييم التعلم الإلكتروني، وكيفية قياس مدى فاعلية العملية التعليمية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

تعد الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني من أهم المؤسسات التعليمية في مصر التي تُعنى بتطوير التعليم الإلكتروني ونشره في الجامعات المصرية. وتقدم الجامعة العديد من البرامج والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم الإلكتروني، كما تُنظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات العلمية في هذا المجال.

ويُعد الملتقى الأول لأعضاء التدريس بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني حدثًا هامًا يساهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.