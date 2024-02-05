وزير التعليم العالي يتابع مشاركة الجامعات بمعرض الكتاب.. رحلة معرفية للطلاب

ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجهود التي قامت بها الجامعات المصرية للمشاركة في المعرض وتقديم التسهيلات للطلاب وتوفير الانتقالات المُيسرة لهم؛ لحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض؛ بهدف الإثراء التثقيفي والمعرفي للطلاب، وتعميق إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذى يُقام في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

كما جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاهتمام بالتوعية الشاملة لطلاب الجامعات على المستوي الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها، والحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت والأخلاقيات في المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

الطلاب يتفقدون أجنحة المعرض ويشاركون في المحاضرات وورش العمل التوعوية

وشاركت الجامعات المصرية في المعرض من خلال تنظيم زيارات للطلاب بصُحبة عدد من قيادات الجامعات برعاية رؤساء الجامعات ونوابهم وبتنسيق إدارات الأنشطة الطلابية للرعاية الثقافية، واشتملت الزيارات على تفقد أجنحة الوزارات والهيئات الوطنية ومن بينها أجنحة هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء وجناح وزارة الداخلية وأكاديمية مكافحة الفساد، وكذا أجنحة مبادرة حياة كريمة، وعدد من دور النشر المختلفة، كما استمع الطلاب لمحاضرات توعوية وتثقيفية حول جهود الدولة في المشروعات القومية والنقاش حول القضايا والتحديات التي تواجه الأمن المصري.

وشاركت جامعة القاهرة في المعرض بمجموعة من الإصدارات والدراسات والمجلات من خلال جناح الجامعة الذى ضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمجلات العلمية المُتخصصة للكليات والأقسام العلمية، في إطار مشروع تطوير الوعى وبناء الإنسان المصري.

كما قدم عثمان الخشت رئيس الجامعة محاضرة افتتاحية حول «السلام العالمي والدولة الوطنية» بدعوة من عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس المُنتدى العالمي للسلام، وذلك بجناح منتدى أبوظبي للسلام بالمعرض.

وشاركت جامعة قناة السويس بفوج يضم 96 طالبًا وطالبة، وأطلقت جامعة أسيوط سلسلة زيارات لطلاب الجامعة للمعرض، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والمؤلفات والاهتمام بالقراءة، كما قام وفد مُكون من 45 طالبًا وطالبة من جامعة أسيوط الأهلية بزيارة للمعرض.

ونظمت جامعة الزقازيق زيارة من 100 طالب وطالبة للمعرض، وزار وفد يتكون من 25 طالبًا من جامعة حلوان لتفقد معرض الكتاب، وزار طلاب جامعة المنيا بزيارة لأجنحة دور النشر المختلفة، وجناح المشروع الوطني للقراءة، وحرصوا خلالها على اقتناء الكتب التي نالت اهتمامهم.

وزار وفد من جامعة دمياط بزيارة للمعرض، وتفقد مقر عرض الكتاب المطبوع لأول رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بالجامعة تحت عنوان «الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية».

كما شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في المعرض، وتفقد الطلاب جناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا زيارة الأجنحة المختلفة وحضور الفعاليات التي ينظمها المعرض.

ونظمت جامعة الوادي الجديد زيارة من 40 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف الكليات للمعرض، وخلال الزيارة اهتم الطلاب بالتواصل المباشر مع ممثلي أجنحة هيئة الرقابة الإدارية وجناح وزارة الداخلية وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وزار وفد من جامعة عين شمس المعرض، في إطار الدور الريادي للجامعة لدعم منصات العلم وتعزيز الثقافة والمعرفة، وأجرى الطلاب عدة لقاءات خلال الزيارة وأكدوا أن الزيارة ساهمت في إضافة الكثير إلى خبراتهم وتطوير قدراتهم الثقافية والفنية بجانب النواحي العلمية.

ونظمت جامعة كفر الشيخ زيارة للمعرض بحضور عدد من قيادات الجامعة، كما قام وفد من 25 من طلاب جامعة الإسكندرية وفريق القادة الاجتماعي بزيارة للمعرض وحضور عدد من ورش العمل وتفقد معرض معرض حياة كريمة. ونظمت جامعة الملك سلمان الدولية زيارة لطلابها؛ بهدف ثقل مهاراتهم البحثية والعلمية واقتناء الكتب العلمية المفيدة لتخصصاتهم.

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بوعي الطلاب، وبناء شخصيتهم المعتدلة ضد الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى اعتماد الوزير لنتائج النسخة الثانية من مسابقة معا التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة تستهدف دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، في عدة محاور تشمل؛ (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال) والتي تم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي.

ولفت إلى النجاح الكبير الذي حققته المسابقة، منوهًا بالتعاون الدائم بين وزارت التعليم العالي والثقافة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، وكافة الجهات الأخرى المشاركة في المسابقة، وذلك حرصًا من هذه الجهات على التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الأفكار غير السوية، وتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.