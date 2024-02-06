«التنمية المحلية»: الانتهاء من 183 مجمعا خدميا بقرى مبادرة «حياة كريمة»

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسة «حياة كريمة» بالوزارة بشأن موقف استلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة، التي تتضمن الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء.

تشغيل مجمعات الخدمات

وأعلن وزير التنمية المحلية، أنه في إطار جهود الوزارة والمحافظات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم نهوها واستلامها وتأثيثها بإجمالي 183مجمعًا من إجمالي 332 مجمعًا جاري استلامها وتأثيثها تباعا، فقد تعاونت وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاد لبدء تشغيل تطبيقات خدمات المحليات من خلال المركز التكنولوجي بكل مجمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف لإتاحة كافة خدمات الإدارة المحلية على مستوى الوحدات القروية من خلال ربط المجمعات بمنظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء الإدارية.

وشدد «آمنة»، على أنه باكتمال هذه المنظومة الطموحة خلال الفترة المقبلة سيتم الاستفادة منها في تلقي وإنهاء طلبات المواطنين المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمحليات التي تم الموافقة عليها من مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وسيتمكن مواطنو القرى من الحصول على حزمة خدمات الإدارة المحلية المتطورة دون الحاجة للضغط على مراكز الخدمات التكنولوجية على مستوى المدن والمراكز.

وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى (نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف)، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو 228 مشروعًا من إجمالي 351 مشروعًا، وتم استلام 206 مشروعات للبدء في إجراءات تشغيلها خلال المرحلة الجارية، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تشغيل 27 موقف سيارات، 15 نقطة إطفاء، 9 أسواق وجار استكمال إجراءات التشغيل الكامل لباقي المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

دعم الاقتصاد المحلي

وأكد أن هذه المشروعات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي والقضاء على العشوائية وتعزز من المظهر الحضاري لقرى الريف المصري، فضلًا عن أنها تسد الفجوة القائمة في الامداد بخدمات الحماية المدنية بكافة قرى مصر، بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية جديدة.