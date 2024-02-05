وزير التنمية المحلية يتابع موقف المشروعات الخدمية في الوادي الجديد

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الاثنين، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.

وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديدة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة (مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية المصالح والأجهزة الحكومية بما يساهم في التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول علي الخدمات).

الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات النهائية

فيما أشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه يقوم بجولات أسبوعية لمتابعة الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات النهائية، وسرعة إنهاء أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار المتابعة للانتهاء من كافة الأعمال، وتسليم المقار للمديريات الخدمية وتجهيزها لكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتيسير الخدمات على مواطني محافظة الوادي الجديد وتقديمها بصورة أسرع وأفضل.

كما تطرق اللقاء إلى جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15 لـ25%.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مع أهمية أن تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وهي المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة.

جهود محافظ الوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه يقوم بمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة في منافذ ديوان عام المحافظة ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط، في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظ الوادي الجديد وكافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الموقعة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد آمنة أهمية إزالة كافة التعديات والتصدي بكل حسم لأي مخالفات في المهد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بالتعدى عليها.

وشدد اللواء محمد الزملوط، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد اللقاء استعراض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وتحسين دخل الأسر بالمحافظة.

كما تابعا الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي2023- 2024، والجدول الزمنية المحددة لذلك، بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء الوادي الجديد وخاصة في مجالات الكهرباء والإنارة والطرق والنظافة وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز المزايا النسبية للمحافظة.