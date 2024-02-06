حكاية جائزة وحيدة غابت عن ميسي.. يمنحها الجمهور وفاز بها رونالدو وصلاح

رغم أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وقائد برشلونة السابق، كان له باع طويل مع الأرقام القياسية طوال ميسرته الكروية، آخرها تحقيق حلمه التاريخي بالتتويج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم قطر 2022 فضلا عن تحقيقه كل الجوائز الفردية التي نافس عليها، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بجائزة واحدة في مشواره مع المستطيل الأخضر.

ما الجائزة الوحيدة التي لم يحصل ليونيل ميسي عليها طوال مسيرته؟

جائزة القدم الذهبية هي جائزة فرنسية تُمنح مرة واحدة في مسيرة اللاعب، ويُشترط أن يكون تخطى عامه الـ28، وذلك من خلال تصويت الجمهور، إلا أن ميسي عجز عن تحقيقها حتى الآن، بحسب موقع «give me sport»، رغم وصوله إلى هذا السن عام 2015.

الجائزة التي تقدمها إمارة موناكو منذ 20 عاما، لا تقدم لأداء اللاعبين داخل الملعب فقط، بل لتألقهم في أمور أخرى خارج المستطيل الأخضر، بحسب التقرير.

حصل عليها صلاح ورونالدو

بدأ توزيع جائزة القدم الذهبية أول مرة عام 2003، حيث سجل الإيطالي روبيرتو باجيو اسمه كأول لاعب يحصد أول نسخة من الجائزة، كما حققها هداف ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، كما حصل عليها الغريم التلقيدي والمنافس الأول لـ«ميسي» طوال ميسرته كريستيانو رونالدو، فيما حققها العديد من النجوم الآخرين مثل روبيرت ليفاندوفسكي وزلاتان إبراهيموفيتش والإسباني أندريس إنيستا، بينما لم يفز بها أي لاعب إنجليزي عبر التاريخ.

كانت آخر جائزة حصل عليها ميسي هي جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» العام الماضي.