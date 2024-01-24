5 مشاهير يعانون من التوحد.. أبرزهم ميسي وبيل جيت

كشف مسلسل حالة خاصة مجموعة من التحديات التي يواجها المصابون بطيف التوحد، وفي الوقت ذاته كشف أن العديد من المصابين بهذا المرض لديهم معدل ذكاء عالي للغاية، وقدرات أعلى من الأشخاص الطبيعيين، وهذا ما جسدته شخصية «نديم»، الذي يقوم بتمثيلها الفنان طه دسوقي ضمن أحداث المسلسل المعروض على منصة «watch it»، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلى هذا النحو نرصد لكم بعض المشاهير الأذكياء اللذين مروا بنفس التجربة، واستغلوا هذه المهارات والذكاء، وتحدوا الإصابة بالتوحد، وحققوا نجاحات عالمية.

ويوضح موقع «cosmopolitan»، تصريحات المشاهير الخاصة عن معاناتهم مع التوحد.

إيلون ماسك

وضح رجل الأعمال الذي وصل لدرجة الملياردير، معاناته مع مرافقته للتوحد، مصرحًا أنه تعلم العمل مع دماغه وليس ضدها، ورغم هذا التصالح لقد عانى إيلون ماسك في طفولته من التوحد بشدة.

وعلى هذا وجه إيلون ماسك كل اهتمامه بالعلوم والتكنولوجيا، وكان يقضي ليله كاملًا في برمجة أجهزة الكمبيوتر إلى أن أصبح مؤسس لشركة تيسلا العالمية.

ليونيل ميسي

يعد ميسي من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، ورغم النجاح الذي حققه، إلا أنه كان من بين المصابين بالتوحد، إذ تبين من تشخيص حالته إصابته بمتلازمة أسبرجر، ويعمل ميسي على السيطرة على حالته، حتى يتمكن من قيادة فريقه، والتواصل والتفاعل الاجتماعي.

ألبيرت أينشتين

العالم الشهير ألبيرت أينشتاين، صاحب العقل الفولازي، أثبتت التحاليل الخاصة بالخبراء إصابته بمتلازمة أسبرجر، التي كانت تجعله يعاني من التفاعل الاجتماعي، وكذلك كان لديه مشاكل في التعبير عن نفسه بالكلمات، فكان يركز طاقته وذكائه في العلم وتحصيله، بل وإنتاجه، إذ كان يمتلك موهبة مذهلة وهي التفكير الإبداعي.

بيل جيتس

يتعمد بيل جيتس عدم التواصل البصري من الآخرين، كما لوحظ أنه دائم الحركة المتأرجحة، ودائمًا ما يتكلم بصورة رتيبة محفوظة، وعلى هذا تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتوحد.

ورغم كل هذه المعاناة إلا أنه كرس حياته للعلم، ومع معدل ذكائه الفز، أصبح مؤسس لشركة مايكروسوفت.

إسحاق نيوتن

العالم الرياضي والفيزيائي والفلكي الشهير «نيوتن»، رغم نبوغه العلمي الخارق لعصره، إلا أنه كان مصابا بالتوحد، حيث كان يتعمد عزل نفسه عن الآخرين ودائمًا ما يشعر بالخجل والتوتر في التعامل مع المجتمع، فكان نيوتن لا يستمتع أبدًا بالتواصل الاجتماعي، كان يجد متعته بين القوانين والاكتشافات العلمية فقط.