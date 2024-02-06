سعر الذهب اليوم في مصر.. استقرار بعد انخفاض لمدة يومين

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر حالة من الاستقرار بمختلف محلات الصاغة، بعدما شهد انخفاضًا كبيرًا على مدار الـ48 ساعة الماضية.

ومن بين أنواع الذهب التي استقرت أسعارها جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

سعر الذهب اليوم في مصر

توضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، وفقاً لآخر تحديث كشفته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3971 جنيها، قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3475 جنيها، قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3978 جنيها، قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2323 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27 ألفا و800 جنيه قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.