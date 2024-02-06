سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في مصر.. «عيار 21 بكام»

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم بمحلات الصاغة، مقارنة بختام التعاملات أمس؛ إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3375 جنيها للشراء دون مصنعية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات، وذلك وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة دون مصنعية؛ إذ بلغ نحو 3857 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة؛ إذ سجل نحو 3375 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ بلغ نحو 2892 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 2256 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 27 ألف جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2020 دولارا.