آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 5 فبراير 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال ختام التعاملات المسائية، استقرارًا نسبيًا، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3475 جنيهًا للبيع.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب، اليوم الاثنين، خلال ختام التعاملات اليومية في محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو3971 جنيهًا للبيع، كما سجل نحو 3857 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3475 جنيهًا للبيع، كما سجل نحو 3375 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2978 جنيهًا للبيع، كما سجل نحو 2892 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2323 جنيهًا للبيع، كما سجل نحو 2256 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 نحو جنيهًا للبيع، كما سجل نحو 27 ألف جنيه للشراء، بينما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2020 دولارًا.