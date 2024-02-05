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«شعبة الذهب» توضح السعر العادل لعيار 21

كتب:

محمد عزالدين
07:18 م | الإثنين 05 فبراير 2024
مشغولات ذهبية

مشغولات ذهبية

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تراجع سعر الذهب عيار 21 لـ2900 جنيه.

وأكد الدكتور وصفي واصف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض سعر الذهب الأسبوع الجاري؛ بسبب الإعلان عن توريد كميات كبيرة من الدولار بسبب الاستثمارات بمشروع رأس الحكمة، ورفع سعر الفائدة بالبنوك، وخفض الأسعار في البورصات العالمية.

وأشار وصفي واصف إلى أن الحروب تؤثر في أسعار الذهب كثيرا، بجانب الأزمات الاقتصادية مثل نقص الدولار والتضارب في البورصات.

ولفت رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن سعر الذهب انخفض 700 جنيه بعد تخطيه الـ4 آلاف، معلقا: الاستثمار في الذهب يحتاج «النفس الطويل»، موجها بضرورة وضع المدخرات في مشغولات ذهبية للحفاظ على القيمة المالية، مختتما: «سعر الذهب العادي 3200 جنيه».

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