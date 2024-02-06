رسالة قوية من شقيق «أبو جبل» بعد تلميحه بالاعتزال: خليهم يحاولوا

لم يمر وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، لكرة القدم مرور الكرام على محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي والفراعنة، حيث حملت ذكريات سيئة للحارس الذي خاض مباراة وحيدة أساسية بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، وهي المباراة الأخيرة للفراعنة بالبطولة أمام الكونغو الديمقراطية، والتي خسرها بركلات الترجيح ليودع البطولة من دور الـ16.

قبل المباراة بساعات انتشرت أنباء مؤكدة حول اتفاق الأهلي مع إدارة البنك الأهلي على استعارة أبو جبل لنهاية الموسم، إلا أن خروج منتخب مصر من البطولة وهجوم الجماهير الكبير على اللاعب بعدم تصديه لأي ركلة ترجيح، فضلا عن إهداره الركلة الأخيرة.

ماذا قال شقيق محمد أبو جبل بعد تراجع الأهلي عن ضمه؟

رسالة نارية وجهها مصطفى أبو جبل، شقيق الحارس ومدير أعماله لمنتقديه، جاءت بعد ساعات من خروج شقيقه في إحدى اللقاءات التلفزيونية ليؤكد أنه يمر بحالة نفسية سيئة، جعلته يفكر في اعتزال كرة القدم.

«خليهم يحاولوا أكتر من كدة، ويكذبوا أكتر من كدة، ويشوهوا صورتك، أصل هم معندهمش غير كده، ميعرفوش عن التعب والجهد والإصرار والعزيمة من غير تطبيل من حد»، هكذا كتب شقيق محمد أبو جبل رسالته عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شقيق أبو جبل يوجه له نصيحة بعد تفكيره في الاعتزال

وأضاف: «احنا مش بنشوفهم، وكلامهم درجات سلم بنطلع عليها ونوصل بيها للي ربنا كاتبهولنا، توكل على الله زي كل مرة واشتغل واتعب ومجهودك ربنا شايفه وهو على كل شيء قدير».

وتعرض أبو جبل لهجوم كبير بعد وداع كأس الأمم الأفريقية، فضلا عن تراجع الأهلي عن ضمه، والتعاقد مع محمد الزنفلي حارس الداخلية بدلا منه.