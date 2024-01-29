عاجل.. محمد الشناوي يطلب الرحيل عن الأهلي بعد ضم أبو جبل

سيطرت حالة من الغضب على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إنهاء «الأحمر» اتفاقه مع محمد أبو جبل، حارس البنك الأهلي، للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، يناير 2024.

وكشف مصدر مقرب من محمد الشناوي لـ«الوطن سبورت»، عن أن الحارس الدولي أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الرحيل، نهاية الموسم الجاري، نظرا لامتلاكه أكثر من عرض، خاصة بعد تعاقد النادي مع محمد أبو جبل.

وأوضح المصدر أن محمد الشناوي تواصل مع أحد أعضاء شركة الكرة في الأهلي، وأبلغه بتجهيز عرض سعودي للرحيل عن «الأحمر» في نهاية الموسم، بعد تعافيه من الإصابة، للرحيل نهائيا عن القلعة الحمراء.

محمد الشناوي يحصل على راحة سلبية طويلة

وحصل محمد الشناوي من الجهاز الطبي في الأهلي، على راحة سلبية طويلة في الوقت الراهن، بعد خضوعه لجراحة في الكتف، على أن يبدأ الحارس في الفترة المقبلة التدريبات التأهيلية في الجيم؛ إذ من المنتظر عودة الحارس بعد 3 أشهر على الأقل.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

ومن المقرر انضمام محمد أبو جبل إلى تدريبات الأهلي الجماعية، بعد أسبوع من الآن، بعد أن حصل اللاعبون الدوليون على راحة سلبية، من قبل الجهاز الفني، تستمر لمدة 7 أيام.